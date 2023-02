Le PSG aborde son match contre Monaco avec plusieurs absents. Marco Verratti, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Renato Sanches et Nordi Mukiele sont blessés. Mais à quelques heures du match contre Monaco, un autre mal touche les joueurs parisiens.

Le PSG serait-il maudit à l’approche des phases à élimination directe en Ligue des Champions. À trois jours de la réception – au Parc des Princes – du Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Champions League, le PSG affronte Monaco dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier peut compter sur le retour de Presnel Kimpembe, qui n’avait plus joué depuis le 13 novembre en raison d’une blessure au tendon d’Achille, mais doit faire sans Marco Verratti, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Renato Sanches et Nordi Mukiele, blessés. Les deux premiers cités devraient être aptes pour la réception des Bavarois. Mais contre les Monégasques, le coach parisien pourrait être privé de nouveaux joueurs.

Des forfaits de dernières minutes ?

Selon les informations de RMC Sport, certains joueurs du PSG souffrent depuis ce matin d’un virus intestinal. Ce dernier se manifeste par des vomissements, maux de ventre et de la fatigue. Le média sportif explique ne pas encore connaître l’ampleur de ce virus « mais Christophe Galtier pourrait revoir ses plans et sa composition d’équipe. » Les Parisiens sont arrivés dans le sud de la France et séjournent actuellement entre Nice et Monaco avant de rejoindre le Stade Louis II pour y défier l’ASM.