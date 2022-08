Le PSG a concédé le premier match nul de sa saison ce dimanche soir face à l’AS Monaco (1-1, 4e journée de Ligue 1). En grande difficulté en première période, les Parisiens ont su égaliser lors du second acte avec un nombre d’occasions accru. Les Rouge et Bleu ont notamment touché les montants à trois reprises. Un manque d’efficacité qu‘Achraf Hakimi a regretté au sortir de ce match auprès de PSG TV

« Au final, c’est un peu frustrant de ne pas avoir pu concrétiser nos occasions, mais nous pouvons être contents de notre performance parce que nous avons beaucoup créé et nous nous sommes procuré beaucoup d’occasions. Nous sommes sur la bonne voie, petit à petit, et nous finirons par concrétiser plus à l’avenir. C’est un vrai point positif de voir que nous sommes très offensifs, c’est un domaine sur lequel nous travaillons beaucoup, nous avons beaucoup marqué lors des autres rencontres, et contre Monaco nous n’avons pas su le faire, le gardien de Monaco a fait beaucoup d’arrêts. Nous entrons dans une période où nous aurons beaucoup de matches, il faut penser à bien se préparer physiquement et mentalement, il faut bien préparer la rencontre de mercredi contre Toulouse, il faut bien récupérer et penser à Toulouse qui arrive vite, un match important que nous voulons gagner. »