Huitema : « J’avais faim de buts » 

Hier soir, Jordin Huitema avait été préféré à Marie-Antoinette Katoto contre Kharkiv à la pointe de l’attaque du PSG. Et l’attaquante canadienne a justifié ce choix de Didier Ollé-Nicolle en s’offrant un triplé. Pour PSG TV, Huitema n’a pas caché sa joie après ce triplé. « Après le match contre Guingamp, je n’avais qu’une envie, c’était de marquer. On m’a délivré de superbes passes décisives ce soir, mes coéquipières sont formidables, elles ont réussi à me mettre dans les meilleures dispositions, je ne peux que les remercier. Et j’avais faim de buts ce soir !«