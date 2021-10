Christopher Nkunku touché à la cheville à l’entraînement

Mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit Leipzig dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match spécial pour Christopher Nkunku, qui va retrouver son club formateur. Ce jeudi, Bild fait savoir que le titi parisien – très en forme depuis le début de la saison (10 matches, 9 buts, 2 passes décisives) – a reçu un coup à une cheville à l’entraînement, hier. Le quotidien allemand indique que ce coup « aurait entraîné quelques tensions dans le vestiaire avec son entraîneur Jesse Marsch. » Bild conclut en indiquant que l’on ne connaît pas encore la gravité de cette blessure et donc de sa possible indisponibilité pour le match contre le PSG.