Sept joueuses du PSG sélectionnées avec la France

Après le match contre Saint-Etienne dimanche (12h45), certaines joueuses du PSG vont retrouver leurs sélections nationales. Ce jeudi matin, Corinne Diacre a dévoilé la liste de l’Equipe de France pour les matches de Qualifications à la Coupe du Monde 2023 contre l’Estonie (22 octobre, 21h10) et le Kazakhstan (26 octobre, 17 heures). Et dans cette dernière, sept Parisiennes y figurent. Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Kheira Hamraoui. Pour cette dernière, absente de longue date, Diacre s’est expliqué. « Il va falloir que j’ai une discussion avec elle sur les motivations qui m’ont poussée à la reprendre. La porte n’est fermée à personne. Je fais ce que je dis.«

La liste des joueuses retenues par Corinne Diacre pour les matchs France-Estonie et Kazakhstan-France #FiersdetreBleues #FRAEST #KAZFRA pic.twitter.com/PYkD9rtHzX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 14, 2021