Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG accueille l’AS Monaco dans le choc de la 13e journée de Ligue 1. Un adversaire qui a toujours posé des difficultés aux Rouge & Bleu.

Le PSG va débuter sa série de matches par une belle affiche face à l’AS Monaco. Leader du championnat, le club parisien ne voudra pas se manquer dans ce choc avant la réception de Newcastle dans quatre jours. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé deux joueurs clés : Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. En face, l’ASM ne pourra pas compter sur son international français, Youssouf Fofana, suspendu. Mais le coach asémiste, Adi Hütter, croit en ses chances face aux champions de France en titre, comme il l’a déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Quel style de jeu à adopter face à Paris ?

« Nous n’allons pas changer notre style de jeu, même s’il s’agit de Paris, le leader et favori pour le titre de champion de France. Ils sont très dangereux car ils ont déjà marqué 29 buts, contre 25 pour nous, ce qui n’est pas si mal. Et ils restent sur cinq victoires consécutives, donc ce sera certainement un match ouvert des deux côtés. C’est une équipe qui joue la possession mais qui évolue aussi très vite en transition. Nous ne voulons pas trahir nos principes dans ce match, nous n’avons pas peur même si c’est la meilleure équipe de Ligue 1. Et je sais que nous pouvons gagner cette rencontre. »

PSG / Monaco, une belle affiche

« Je suis très content de jouer ce match dans un stade fantastique avec une super ambiance. D’autant qu’il y aura plus de 1.000 supporters de l’AS Monaco pour nous soutenir, comme à chaque fois ! J’ai la même sensation qu’avant un match de niveau Ligue des champions. J’en avais déjà joué par le passé, notamment contre le Bayern Munich. Paris est encore une fois le favori de ma Ligue 1. Mais nous voulons être une des meilleures équipes de France, donc oui j’ai hâte d’y être. »

Le duel Singo face à Mbappé

« C’est un gros challenge pour Wilfried d’affronter Kylian Mbappé, mais c’est aussi pour cela qu’il est venu à l’AS Monaco, pour se frotter aux meilleurs joueurs. Il a de grands talents pour s’entraîner au quotidien ici. Dans les un contre un il est très difficile à passer, dur sur l’homme. Je ne sais pas encore comment le PSG va jouer, si Dembélé et Kolo Munani qui sont aussi dangereux seront là. Évidemment c’est un grand défi pour lui, mais nous ne changerons pas notre façon de jouer pour autant. »

Son opinion sur Luis Enrique

« C’est la première fois que je l’affronte. C’est un grand coach, qui a connu de grands succès avec le FC Barcelone, notamment en Ligue des champions, mais également avec la sélection d’Espagne. Il possède un beau style de jeu avec une forte possession mais aussi de rapides transitions. J’ai hâte de le rencontrer, mais vendredi nous serons adversaires. »

🔴🔵« Je ne suis pas inquiet des absences de Zaire Emery et Marquinhos. J’ai entre mes mains le meilleur effectif du championnat »



🗣️Luis Enrique en conférence de presse pic.twitter.com/g0lYKpGAgT — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 23, 2023

L’absence de Youssouf Fofana

« Nous avons des joueurs d’expérience comme Denis Zakaria et Mohamed Camara, mais aussi de jeunes talents comme Eliot Matazo et Edan Diop pour pallier la suspension de Youssouf. Il est originaire de Paris, donc c’est très difficile pour lui de manquer ce match. C’est dommage, d’autant qu’il a fait une très belle trêve internationale avec l’Équipe France en marquant par deux fois. »

Les matches contre les équipes du top 4

« Il n’y a pas de pression particulière face aux formations du haut du classement. Nous n’avons pas fait de mauvaises performances contre eux je trouve. Contre Nice (0-1), nous manquons deux penalties, et le cours du match aurait pu changer au bout de 12 minutes. Et à Lille (2-0), le score ne reflète pas forcément le scénario, où nous avons été absents que 20 minutes. À Paris, il faudra être concentrés, mais je pense que nous avons les moyens d’embêter la meilleure équipe du championnat. »