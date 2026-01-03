Ibrahim Mbaye nommé pour le but du mois de décembre de Ligue 1

Ibrahim Mbaye a saisi sa chance et enchaîne les matches avec le PSG. Le titi est nommé pour le but du mois de décembre de Ligue 1 avec sa réalisation contre Rennes.

Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye a beaucoup joué avec le PSG lors de la première partie de saison 2025-2026 (19 matches toutes compétitions confondues, un but et deux passes décisives). Le titi parisien a offert plusieurs belles performances sous le maillot des Rouge & Bleu et a pour l’instant fait trembler les filets à une reprise et quelle réalisation.

En concurrence avec quatre autres buts

Trouvé à l’extérieur de la surface, Ibrahim Mbaye avait déclenché une magnifique frappe qui avait terminé dans le but rennais. Il inscrivait son premier but avec le PSG sur la pelouse du Parc des Princes. Avec ce but, le titi parisien est nommé pour le but du mois de décembre de Ligue 1. Il est en concurrence avec une frappe forte dans la surface de Fabien Centonze (Nantes), la réalisation de Giorgi Tsitaishvili avec Metz contre le PSG, le but de la tête d’Odsonne Edouard sur un très beau centre de Mathieu Udol pour Lens et une frappe enroulée de Soriba Diaoune pour Lille. Pour voter pour Ibrahim Mbaye, c’est ici.