Ibrahima Konaté réagit à un potentiel interêt du PSG

Durant la conférence de presse avant le premier match de l’Équipe de France, les journalistes ont posé leurs questions à Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool. Le Français a été interrogé sur son lien avec le PSG et sa relation avec les joueurs de l’effectif parisien.

« C’est dans nos gènes un petit peu. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance. Ce sont les gènes parisiens donc c’est logique », déclare Ibrahima Konaté. Le défenseur central de Liverpool ne cache pas son lien familial et son amour naturel pour le PSG. Si son nom revient souvent dans les débats sur le joueur à ne pas louper pour un futur assuré en défense, les franco-parisiens, eux-aussi, font le pressing pour attirer le joueur de 24 ans. Mais les ficelles tirées par Kylian Mbappé et ses coéquipiers de club resteront encore confidentielles : « Non, je ne répondrai pas sur ce qu’ils font (pour le convaincre de rejoindre le PSG). Je suis un Parisien, mais je suis à Liverpool, on travaille bien au quotidien. »