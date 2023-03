La galaxie PSG est en pause au moins sportivement et les yeux seront braqués dans les prochains jours vers l’Equipe de France. Un groupe Bleu qui à l’occasion de ce rassemblement de mars a un nouveau capitaine. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, portera désormais le brassard en équipe nationale.

L’attaquant parisien Kylian Mbappé est donc officiellement le capitaine de l’Equipe de France, avec Antoine Giezmann comme vice-capitaine. Une page se tourne après les retraites internationales d’Hugo Lloris et Rapahaël Varane. Une nouveau chapitre qui attise forcément les interrogations de nos confrères présents à Clairefontaine, notamment au moment d’interroger le défenseur central Ibrahima Konaté. Ce dernier a répondu aux questions d’Eurosport, et a été interrogé au sujet de son nouveau capitaine en Bleu, Kylian Mbappé : « C’est un jeune garçon comme nous qui aime bien rigoler, qui aime bien s’amuser, et rien de plus (rire) c’est un être humain comme tout le monde !« , répond le joueur de Liverpool avant de poursuivre sur l’image qui colle à la peau du numéro 7 du PSG : « C’est une très bonne personne, certaines personnes peuvent penser qu’il est arrogant, c’est vrai que c’est une question qu’on m’a beaucoup posé en club et je dis ‘mais vous êtes des fous ou quoi ? il est trop gentil !’« . Intéressant d’apprendre par ailleurs que dans les rangs de Liverpool, certains s’interrogent sur la personnalité de Kylian Mbappé.

Relancé par le journaliste d’Eurosport, Ibrahima Konaté affirme que l’attaquant parisien fera un bon capitaine pour l’Equipe de France et ajoute : « En toute honnêteté il le mérite, on est tous unanime sur ça« .