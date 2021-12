Bitton : « Paris stagne et ne progresse pas »

Ce mercredi soir, le PSG a concédé un match nul face à l’OGC Nice (0-0) et a perdu ses premiers points à domicile. Toujours leader avec douze points d’avance sur son dauphin, le club de la capitale déçoit toujours au niveau du jeu. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur cette rencontre face aux Aiglons.

« Comme tout le monde, je me suis ennuyé en regardant ce PSG / Nice. Encore un match qui ne fera pas la promotion de la Ligue 1, on rappelle quand même que ce match opposait le leader du championnat à son troisième. Alors c’est vrai, Paris est presque champion d’automne et il faudrait un miracle pour que les Parisiens ne le soient pas, mais c’est un titre honorifique. Ça fait plaisir à tout le monde mais tout le monde s’en fout aussi. C’est vrai que quand vous alignez Danilo Pereira, Gana Gueye et Dina Ebimbe au milieu de terrain, en l’absence de Neymar et Verratti, la créativité en prend forcement un coup. Il était écrit que ça allait être la semaine des premières pour le PSG. Pour la première fois, un joueur du PSG a reçu le Ballon d’Or. Pour la première fois, le PSG n’a pas gagné au Parc des Princes cette saison. Pour la première fois, le PSG n’a pas marqué de but au Parc cette saison, et ça c’est quand même problématique. Paris stagne et ne progresse pas. Et quand Paris ne progresse pas, il régresse et quelque part c’est ça qui est peut-être le plus inquiétant, Pochettino n’y arrive pas. »

Stéphane Bitton pointe notamment du doigt le milieu de terrain. « C’est ce qui était la force du PSG il y a encore pas si longtemps, c’est le milieu de terrain. Paris n’a plus la maîtrise du milieu de terrain, ce qui a longtemps été sa force. Paris joue avec deux blocs distincts (…) Ce sont les détails qui font la différence. Mais il n’y a pas eu de différence grâce à un très bon Donnarumma et à la maladresse de ceux de devant. Il faut quand même rappeler que Paris a cadré seulement 5 fois sur ses 22 tirs, ce qui est quand même assez catastrophique. »