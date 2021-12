Lens / PSG : François Letexier au sifflet

Après un match nul frustrant contre l’OGC Nice (0-0), le PSG disputera une autre affiche du championnat sur la pelouse du RC Lens ce samedi à 21 heures (Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Leaders, les Rouge & Bleu voudront se relancer avec une victoire face aux Sang et Or. Et ce jeudi, la Ligue a dévoilé les arbitres pour la 17e journée du championnat. Cette rencontre entre Parisiens et Lensois sera arbitrée par François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Mikaël Lesage sera le quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et Stéphane Bre officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, François Letexier a déjà arbitré à une reprise le PSG, lors de la victoire face au Stade de Reims (2-0, 29 août), à l’occasion de la 4e journée de L1. Depuis le début de l’exercice 2021-2022, l’arbitre de 32 ans a dirigé 7 matches de Ligue 1 pour un total de 35 cartons jaunes et 3 cartons rouges distribués.