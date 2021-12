Icardi veut rester au PSG

En difficulté depuis son transfert définitif au PSG, Mauro Icardi peine à s’imposer au sein d’un effectif plus fourni que jamais. Si l’Argentin peut compter sur le soutien de son entraineur, la direction pourrait quant à elle s’impatienter au vu de la perte de vitesse de son attaquant.

Sondé par la Juventus cet été, le numéro 9 francilien souhaiterait selon RMC, déterminé à gagner sa place à Paris. Alors que le mercato d’hiver approche, son entourage affirme que l’ancien Interiste n’est en contact avec aucun club et ne veut pas entendre parler d’un départ. Toujours selon RMC, la femme et agent de Mauro Icardi n’est disposée à considérer aucune offre à moins que le Paris Saint-Germain lui indique clairement qu’il n’a plus sa place dans l’équipe.