Après une série de matches très largement en-deçà des attentes, le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir à l’occasion de la réception de Bruges (18h45, 6e journée). Une partie qui ne possède aucun enjeu véritable sachant que le club de la capitale est d’ores et déjà qualifié et est également sûr de terminer deuxième de sa poule derrière City. Sur les ondes de France Bleu Paris, dans sa chronique quotidienne, Stéphane Bitton est revenu sur cette opposition. Et il attend à minima une chose : que le PSG essaye d’enchanter un minimum son public ce soir.

« Bruges, c’est la première équipe à avoir fait douter le PSG cette saison. L’équipe qui a fait comprendre au PSG que la saison ne serait pas un long fleuve tranquille. Paris n’a rien à gagner ce soir, Paris est qualifié et restera deuxième de son groupe. Néanmoins, il reste un enjeu financier : 2,8 millions d’euros la victoire, ça ne peut pas faire de mal dans les caisses du PSG. Et surtout, cela pourrait permettre d’engranger de la confiance et, pourquoi pas, essayer de montrer du beau jeu. De son côté, Bruges possède un enjeu puisqu’il doit aller chercher sa place en Ligue Europa. Côté absence, c’est un peu le quotidien du PSG, Neymar sera indisponible un bon moment. Sergio Ramos, après un joli petit tour contre Saint-Etienne, est de nouveau aux abonnés absents et ça, c’est un vrai problème. On se demande s’il ne faut pas préserver Marco Verratti et Kimpembe est incertain… Une fois de plus, le PSG va devoir s’en remettre à Kylian Mbappé et à Lionel Messi. Et si le PSG avait dans l’idée de se réconcilier avec le jeu ce soir, ce serait un beau cadeau avant les fêtes. »