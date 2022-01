Lewandowski et sa non présence dans le vote de Messi à The Best

Hier soir, Robert Lewandowski a reçu le prix du meilleur joueur de l’année lors de la cérémonie FIFA The Best. L’attaquant polonais a été préféré à Lionel Messi et Mohamed Salah. Contrairement au Ballon d’Or, ce sont les capitaines et les sélectionneurs des sélections nationales qui votent. Le numéro 30 du PSG a placé Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema dans son top 3. La Pulga n’a donc pas voté pour le joueur du Bayern. Dans une conférence de presse, Lewandowski a réagi à ce sujet.

« Quand vous voyez ce qu’il a dit au Ballon d’Or, c’étaient de belles paroles et c’était très gentil de sa part. C’est son choix, c’est lui qu’il faut interroger, explique Lewandowski dans des propos relayés par Goal. Je ne lui ai rien fait de mal pour qu’il puisse m’en vouloir hormis sur le plan sportif. En privé, j’espère que tout s’est bien passé. C’est son choix et je dois le respecter. Je n’ai pas à dire quoi ce soit de négatif sur Messi ou à être en colère. »