Igor Tudor ne voit pas « un PSG moins flamboyant »

Dimanche soir (20h45, Prime Video), Marseille se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG dans le cadre du choc de la 11e journée de Ligue 1. Dauphin du club de la capitale jusqu’au week-end dernier et sa défaite contre Ajaccio (1-2), l’OM voudra se relancer lors de ce Classico. Présent en conférence de presse, Igor Tudor a évoqué les chances de son équipe de concurrencer le PSG cette saison.

« Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence sera les points et la position au classement. C’est inhabituel d’avoir un club qui a un budget aussi supérieur aux autres. Mais l’histoire nous enseigne que cela est possible. Mais je ne veux pas me concentrer là-dessus. Comment gérer la MNM et la possibilité de voir les défenseurs en un contre un ? Je suis toujours confiant. Ce n’est pas toujours facile mais on accepte ce risque. On fera en sorte de toujours être en supériorité avec les milieux. Le bon moment pour affronter le PSG ? Non. Je ne pense pas que Paris soit moins flamboyant, ils ont fait des bons matches contre Benfica.«