Lopez : « Ce n’est jamais le bon moment d’affronter le PSG »

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG et Marseille s’affrontent pour le compte du choc de la 11e journée de Ligue 1. Comme Christophe Galtier, Pau Lopez – le gardien de l’OM – s’est présenté en conférence de presse ce vendredi après-midi. L’Espagnol a évoqué ce match historique du football français.

« C’est un match très difficile contre le PSG, ils ont beaucoup de bons joueurs. On doit préparer le match comme tous les matchs. Après, on verra si on peut faire quelque chose. Ce n’est jamais le bon moment d’affronter le PSG, même s’ils ont des problèmes. L’extra-sportif ne nous regarde pas. Les concurrencer toute la saison ?On doit prendre match après match et on verra à la fin de la saison. Avant le premier match de la saison, personne n’aurait pensé qu’on en serait ici. On doit garder les pieds sur Terre et on verra après si on peut gagner la Ligue 1. »

Le gardien marseillais qui a été interrogé sur la MNM. « C’est comme tous les matches. Le PSG a de très bons joueurs, on les observe à la vidéo mais ça ne change rien pour moi. Je ne regarde rien de Paris pendant la saison. Ils ont des joueurs de très haut niveau. On doit être à 100 %, faire un match parfait, mentalement comme physiquement, pour avoir une chance de faire quelque chose. » Pau Lopez qui termine sur un compliment pour Keylor Navas, « le meilleur gardien de Ligue 1, même s’il ne joue pas. »