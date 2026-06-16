Info à la Une – Senny Mayulu va prolonger son contrat au PSG

Après quelques semaines de flou autour de son avenir, Senny Mayulu a décidé de poursuivre sa carrière au PSG. Le Titi de 20 ans va prolonger son contrat jusqu’en 2031.

Le PSG poursuit sa vague de prolongations de contrat. En plus des mouvements attendus lors de ce mercato estival, tant dans le sens des départs que des arrivées, la direction parisienne souhaite également s’appuyer sur l’effectif actuel pour les saisons à venir. Ainsi, plusieurs joueurs ont décidé de prolonger leur bail avec les Rouge & Bleu, comme Willian Pacho, João Neves, Lucas Beraldo et Fabian Ruiz. D’autres dossiers sont en bonne voie, à l’image d’Ousmane Dembélé, tandis que certains éléments sont plus difficiles à convaincre tels que Bradley Barcola ou encore Ibrahim Mbaye.

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Une prolongation de contrat jusqu’en 2031

Concernant Senny Mayulu, dont le bail prenait fin à l’été 2027, la situation avait connu quelques remous en début d’année avant de s’apaiser. E selon les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, le Titi de 20 ans va poursuivre l’aventure avec son club formateur. Il était important pour le double champion d’Europe de conserver l’un des plus grands talents du centre de formation. Apprécié par Luis Enrique, notamment pour sa polyvalence, Senny Mayulu bénéficie d’une très belle cote en interne. « À terme, le staff parisien estime qu’il se fixera à une position plus précise, mais sa capacité à évoluer dans plusieurs registres est particulièrement appréciée. »

Selon le média sportif, un accord a été trouvé entre les différentes parties pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2031. Pourtant, des clubs comme le Bayern Munich et Chelsea avaient manifesté un intérêt pour l’international U20 français. « Mais la volonté de Mayulu n’a jamais changé : poursuivre sa progression au PSG, son club formateur, auquel il est très attaché », conclut RMC.

🚨 Exclusif – Senny Mayulu va prolonger au PSG. Le milieu polyvalent et les dirigeants ont trouvé un accord pour étendre le contrat du Titi jusqu’en 2031. Plusieurs clubs surveillaient l’évolution du dossier pour tenter de s’engouffrer dans brèche. C’est le cas du Bayern ou de… pic.twitter.com/hMa2uSMrFG — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 15, 2026