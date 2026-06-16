Quentin Ndjantou et Anaïs Ebayilin sacrés Titis d’Or 2025
Comme chaque année, l’association Les Titis du PSG décerne les Titis d’Or. Pour l’année 2025, les lauréats sont Quentin Ndjantou et Anaïs Ebayilin.
L’association Les Titis du PSG a décerné les Titis d’Or 2025. Comme chaque année, les jeunes du centre de formation votent eux-mêmes pour leurs coéquipiers en établissant un classement de leurs trois candidats favoris, rappelle le PSG sur son site internet. Le classement est établi sur les performances sportives de l’année 2025.
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Quentin Ndjantou succède à Ibrahim Mbaye
Après Warren Zaïre-Emery (2022), Senny Mayulu (2023) et Ibrahim Mbaye (2024), un autre joueur évoluant avant l’équipe professionnelle s’est vu décerner le Titi d’Or 2025. Il s’agit de Quentin Ndjantou. Avec 158 points, le milieu offensif de 18 ans a largement devancé Pierre Mounguengue (86 pts) et David Boly (82 pts).
Du côté du Titi d’Or féminin, Anaïs Ebayilin est la lauréate 2025 et succède donc à Alyssa Fernandes. Avec 90 points, la jeune milieu de 18 ans, qui évolue sous les ordres de Paulo César chez les Féminines du PSG, a devancé Gabrielle Le Roux (62 pts) et Tanté Diakité (53 pts).
Les classements complets sont à découvrir sur le site Les Titis du PSG, ici.
Le palmarès du Titi d’Or masculin
- 2025 : Quentin Ndjantou
- 2024 : Ibrahim Mbaye
- 2023 : Senny Mayulu
- 2022 : Warren Zaïre-Emery
- 2021 : Ayman Kari
- 2020 : Arnaud Kalimuendo
- 2019 : Tanguy Nianzou Kouassi
- 2018 : Arthur Zagre
- 2017 : Yacine Adli
- 2016 : Moussa Diaby
- 2015 : Odsonne Edouard
- 2014 : Jean-Kévin Augustin
- 2013 : Kingsley Coman
- 2012 : Kingsley Coman
- 2011 : Hervin Ongenda
- 2010 : Non attribué
- 2009 : Alphonse Areola
- 2008 : Hervin Ongenda
- 2007 : Abdelaziz Barrada
Le palmarès du Titi d’Or féminin
- 2025 : Anaïs Ebayilin
- 2024 : Alyssa Fernandes
- 2023 : Naolia Traoré
- 2022 : Océane Toussaint
- 2021 : Manssita Traoré
- 2020 : Hawa Sangaré
- 2019 : Vicki Becho
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Félicitations à Quentin Ndjantou qui est élu Titi d’Or 2025 ! 🏆 pic.twitter.com/CKfqpLLEPZ