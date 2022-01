Le PSG est en pleine opération dégraissage. Alors que les Rouge & Bleu se sont déjà séparés de Rafinha et de Sergio Rico, tous les deux partis en prêt du côté de l’Espagne (respectivement à la Real Sociedad et à Majorque), d’autres joueurs sont aussi sur le départ. En effet Eric Junior Dina Ebimbe serait courtisé par le Bayer Leverkusen, qui souhaite se faire prêter le joueur avec une option d’achat à hauteur de 15 millions d’euros, de plus Layvin Kurzawa fait aussi partie des indésirables. Depuis quelques heures, le nom de Colin Dagba revient aussi de manière insistante du côté de l’Italie et du Venezia FC.

Selon les informations du spécialiste mercato, Santi Aouna, deux clubs seraient intéressés par le profil du latéral droit français dont le club transalpin. Majorque, souhaiterait aussi le récupérer sous la forme de prêt. Même son de cloche du côté du média italien, Tutto Mercato Web, qui explique que le club vénitien voudrait se faire prêter gratuitement l’international espoir jusqu’en juin avec un salaire intégralement payé et le PSG aurait donné son accord. Les cartes seraient entre les mains de Dagba qui devrait rapidement se décider… Mais le journaliste Loic Tanzi et le quotidien L’Équipe ont calmé toutes ces rumeurs.

Si le PSG a bel et bien reçu un appel du Venise FC, le club de la capitale n’aurait pas donné suite à cela. Les Rouge & Bleu ne souhaiteraient, « pour l’instant », pas se séparer de son joueur. À voir si la position pourrait évoluer en cas d’élimination prématurée du Maroc d’Achraf Hakimi de la CAN ce soir…