Bitton et les jokers de luxe Messi et Ramos pour le PSG

Le PSG compte dans ses rangs de très nombreux grands joueurs. Kylian Mbappé est sans conteste le meilleur depuis le début de la saison. Pour Stéphane Bitton – dans sa chronique pour France Bleu Paris – les Rouge & Bleu pourront compter sur deux autres dans la deuxième partie de saison, Sergio Ramos et Lionel Messi.

« Le PSG s’est offert deux jokers de luxe pour la fin de saison. On savait que le Paris Saint-Germain peut compter sur Kylian Mbappé, celui qui sort sa cape de Zorro pour sauver le PSG. Mais depuis la reprise, il y a deux autres joueurs qui vont bien servir au Paris Saint-Germain. Il s’agit de Sergio Ramos […] et Lionel Messi. On sent qu’il va redevenir décisif. […]Le PSG va avoir besoin de caractère et c’est deux joueurs vont apporter ce caractère nécessaire à faire la différence. »

Le journaliste est ensuite revenu sur le doublé de Marco Verratti contre Reims ce week-end. « Il a marqué son 11e but sous le maillot parisien. Alors, il est encore très loin d’Edinson Cavani (200), Kylian Mbappé (151) ou Zlatan Ibrahimovic (156) mais c’est un bon début en tous les cas après tant d’années à Paris. Ce n’est pas un buteur mais quand il a le ballon dans les pieds, il sait quoi en faire.«