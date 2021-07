[Info CS] Theo Hernandez séduit par le PSG mais…

Le PSG est l’acteur majeur de ce mercato estival 2021 avec les arrivées successives de Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Soucieux d’être le plus compétitif possible en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain souhaite encore se renforcer à des postes clés dans les prochaines semaines. Parmi les profils appréciés, celui de Theo Hernandez qui plait énormément à la direction parisienne.

Le jeune français (23 ans) sort d’une excellente saison avec l’AC Milan et a vu sa côte monter ces derniers mois. Si le latéral gauche est séduit par l’intérêt du club de la capitale, deux obstacles importants existent. Le premier, son entourage. Celui-ci ne veut pas qu’il fasse des choix précipités en termes de carrière, il voudrait que le joueur effectue encore une saison chez les Rossoneri.

Pourquoi ? Parce qu’il disputera la Ligue des Champions en tant que titulaire indiscutable, et parce qu’il a de grandes chances d’intégrer l’équipe de France. En conséquence, sa valeur pourrait donc être bien plus forte sur le marché des transferts à l’été 2022. De plus, les Milanais ne veulent pas s’en séparer hormis vraie grosse offre du PSG. Le club lombard souhaiterait une somme se rapprochant de ce que les Parisiens ont versé pour Achraf Hakimi (60 millions d’euros hors bonus). À l’heure actuelle, ce dossier s’annonce donc comme compliqué à conclure, sachant que le joueur ne fait pas un départ une priorité. Paris pourrait se tourner vers une opportunité de marché à ce poste.

Concernant le cas de Paul Pogba, peu de choses ont évolué depuis nos informations publiées mardi dernier. Le joueur souhaite venir au PSG, et les discussions vont toujours dans le bon sens. Mais les Rouge & Bleu doivent absolument dégraisser leur masse salariale avant d’accélérer les négociations avec Manchester United.

Parmi les joueurs qui sont susceptibles de quitter Paris, Pablo Sarabia est celui qui est le plus courtisé. L’international a reçu beaucoup de propositions venues d’Espagne et pourrait être un des prochains membres de l’effectif à être transféré après Mitchel Bakker (7 M€ hors bonus à Lervekusen). En outre, hormis Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Marco Verratti, Neymar Jr et Kylian Mbappé, tous les autres joueurs ne seront pas retenus en cas de belle offre. Sur tous les fronts, le mois d’août risque d’être très agité du côté du PSG… Et Canal Supporters sera là pour vous le faire vivre.