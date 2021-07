Bakker : “J’ai joué avec les meilleurs joueurs du monde à Paris”

Après deux saisons au PSG, Mitchel Bakker va poursuivre sa carrière au Bayer Leverkusen. Le latéral gauche de 21 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2025 avec le club de Bundesliga. L’international U21 des Pays-Bas sort notamment d’une saison pleine avec 40 matches disputés toute compétitions confondues (2 passes décisives) avec les Rouge & Bleu. De son côté, le PSG devrait toucher 10M€ (bonus compris) dans cette opération. Après avoir disputé un match amical avec son nouveau club, le natif de Purmerend est revenu sur ses années parisiennes, dans un entretien accordé au site officiel du club allemand.

“J’ai beaucoup joué sous Thomas Tuchel (entraîneur du PSG jusqu’en décembre 2020, ndlr). J’ai joué avec les meilleurs joueurs du monde à Paris et j’étais sur le terrain d’entraînement avec eux tous les jours. J’ai pu apprendre beaucoup, par exemple de joueurs comme Thiago Silva. Maintenant, je suis heureux d’être ici et je veux jouer mon rôle dans le succès de ce club”, a déclaré Mitchel Bakker avant de dévoiler ses objectif avec le Bayer Leverkusen. “Je veux gagner tous les matches si possible et jouer pour le club en Ligue des champions. Mon objectif est d’être sur le terrain semaine après semaine et d’aider l’équipe autant que possible (…) La Bundesliga est un grand championnat avec une intensité plus élevée qu’en France. Chaque match est disputé et il y a beaucoup de compétition. J’ai vraiment hâte de pouvoir enfin commencer dans quelques semaines.”

Statistiques 2020-2021 de Mitchel Bakker