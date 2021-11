[MAJ] Verratti très incertain pour Manchester City / PSG

Alors que le PSG se présente face à Manchester City avec un groupe quasi au complet dans cette finale pour la première place de Ligue des champions, le club de la capitale pourrait se passer de l’un de ses joueurs cadres. De retour la semaine dernière après avoir manqué un mois de compétition, Marco Verratti pourrait une nouvelle fois rater un match clé pour le PSG en C1.

En effet, comme le rapporte Saber Desfarges via son compte Twitter, la titularisation du milieu italien pour le match de ce soir n’est pas acquise. Le joueur de 29 ans a été touché à la jambe hier lors de la séance d’entraînement et il a quitté le terrain en boitant. « Le staff du PSG examine Marco Verratti, ce matin, pour déterminer s’il peut tenir sa place ou non », précise le journaliste de Prime Video. Une mauvaise nouvelle pour les Rouge & Bleu à quelques heures du coup d’envoi à l’Etihad Stadium (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1).

[MAJ, 11h45] De son côté, RMC Sport confirme les informations de Saber Desfarges. Marco Verratti a été touché lors de l’entraînement de veille de match. Même si son forfait n’est pas encore acté, « on estime sa présence très incertaine ce soir. » Le média sportif rapporte également que Georginio Wijnaldum n’a pas terminé l’entraînement de mardi soir.

