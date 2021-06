Pourquoi Neymar est entré en boitant dans l’hôtel de la Seleção à Porto Alegre ? Parce qu’il a été taclé et attrapé par trois jeunes fans surexcités. Outre les trois adolescents, d’autres jeunes ont tenté de briser le cordon de protection mais ont été bloqués par la sécurité. Légèrement touché, Neymar est entré en boitant dans l’hôtel. Le “tacleur”, âgé de 15 ans, a raconté l’épisode en larmes : “Je suis passé à travers les barreaux, je suis mince, j’ai couru et j’ai voulu me stopper devant Neymar mais j’ai glissé, on aurait dit que c’était un tacle… Je suis un grand fan de Neymar.” Ce vendredi, le Brésil effectue ses débuts en 2021 contre l’Équateur, à 21h30 (heure locale), à Beira-Rio, dans le cadre des Éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022.

Comme nous l’avons évoqué hier, le maintien de la Copa América au Brésil fait polémique tant le pays est touché par la pandémie de Covid. Rádio Gaúcha a parlé d’un éventuel boycott des joueurs européens de la Seleçao. L’absence de Casemiro à la conférence de presse est directement liée à ce positionnement des joueurs. “Ils ont une opinion, ils l’ont exprimée au président, et ils l’exprimeront au public au moment opportun”, a prévenu Tite, le sélectionneur.