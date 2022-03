Ce mercredi, la section féminine du PSG reçoit le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Après un succès convaincant obtenu en terre bavaroise (1-2), les Rouge & Bleu voudront assurer leur qualification dans un Parc des Princes qui battra des records. En effet, l’enceinte parisienne accueillera près de 25 000 personnes pour cette affiche, ce qui est une première pour les féminines du Paris Saint-Germain. À un peu plus de 24 heures de cette rencontre, Canal Supporters a rencontré le Manager Général de la section, Ulrich Ramé. Dans un des salons du stade de la Porte de Saint-Cloud, le dirigeant parisien a partagé à notre micro ses ambitions pour la fin de saison et sa joie de voir l’équipe Rouge & Bleu être en lice dans toutes les compétitions. Ce dernier est aussi revenu sur les problèmes extra-sportifs qui ont touché le vestiaire du PSG ces derniers mois. Première partie de cette interview réalisée par Jonathan Bensadoun et retranscrite en collaboration avec Guillaume de Freitas.

La réception du Bayern Munich :

« Le match de mercredi est important pour diverses raisons. Au delà du quart de finale, il y a tout un enchevêtrement de matches et une dynamique envisageable. Ce match de mercredi est ultra important pour le contexte, le fait de le jouer au Parc des Princes devant 25 000 personnes. Tout ça va être existant. On est dans cet ordre de marche. Ça répond aussi à une partie des objectifs que l’on s’est fixé en début de saison. On est sur ce dernier virage, je ne vais pas dire ligne droite parce que le chemin est encore long et qu’il n’y a rien d’acquis. »

25 000 personnes sont attendues au Parc des Princes, ce qui représente un record d’affluence : une fierté pour le club ?

« C’est une fierté pour le club, pour la section féminine. Ça va être top. C’est une très belle exposition surtout après une période post-covid. L’opportunité de jouer au Parc des Princes, ça va être un moment fort. Il faut que ce moment fort se transforme en qualification ! »

Les objectifs de début de saison

« Je pense que c’était assez clair. Capitaliser sur ce titre de championne de France que ce soit au niveau national qu’au niveau européen. L’objectif était de faire aussi bien voire mieux. Aujourd’hui, on est encore en lice (dans toutes les compétitions NDLR.), grâce au travail de l’entraîneur, du staff, du professionnalisme du groupe. Il faut garder cette union et ce professionnalisme pour envisager d’atteindre ces objectifs qui sont aussi une nouvelle étape dans l’évolution de la section féminine c’est à dire, de gagner de façon consécutive des titres, ce qui n’est jamais arrivé jusqu’à présent. Donc, c’est d’aller dans ce sens-là. »

Son jugement de l’exercice 2021/2022, une saison satisfaisante ?

« Les termes définitifs, on va attendre la fin de la saison. Il faut rester concentré sur ce qui est présent. C’est à dire mercredi et dimanche (contre le Paris FC ndlr.). Après, il y aura une trêve internationale. Ce sont ces deux matches qui sont essentiels. Le match que l’on a vécu samedi (victoire contre Fleury en demi-finale de Coupe de France, ndlr) était important. Cette semaine, depuis le match aller contre le Bayern Munich, c’est un virage et les matches sont essentiels pour la dernière ligne droite. »

Quel est votre discours suite aux affaires extra-sportives qui sont venues perturber la section féminine ?

« Nous parlons librement de ce qui s’est passé mais si je prends la parole aujourd’hui c’est avant tout pour des raisons sportives. Nous sommes à la veille d’une rencontre capitale en Ligue des Champions, nous venons de nous qualifier en finale de la Coupe de France. Ce sont ces échéances sportives qui nous préoccupent.

Concernant la décision qui a été prise dès le début de la crise que nous avons vécue, elle n’a pas varié, nous nous y tenons semaine après semaine. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour protéger les joueuses et permettre au groupe d’être dans la position dans laquelle il est aujourd’hui : en lice sur tous les tableaux«

La fin du championnat et la possibilité de doubler Lyon

« Tout à l’heure, je parlais de virage avec ces deux matches qui arrivent, je pense véritablement que c’est un tournant parce qu’après va s’enchaîner une dynamique de matches. Quand on connaît l’impact que peut avoir une dynamique, il faut avoir ça à l’esprit. Faire les efforts nécessaires pour – au Jour J – être dans les bonnes dispositions pour cette dernière ligne droite qui n’aura lieu que début mai. Il faut être focus sur les deux matches et ensuite prendre les choses comme elles arrivent avec toute la détermination et la motivation nécessaire comme de vrais et bons professionnels. »

Quel bilan du travail effectué par Didier Ollé-Nicolle ?

« Le travail effectué est très positif, aussi bien l’assimilation des nouvelles joueuses – parce qu’il y en a eu beaucoup à l’intersaison – les choses se sont mises en place dans la pré-saison et petit à petit les résultats ont été très très satisfaisants jusqu’à la trêve. Depuis le mois de janvier, il y a beaucoup plus d’efficacité donc ce sont des éléments qui sont à prendre en considération. Mais les objectifs restent pour le moment en cours et il faut les atteindre pour pouvoir voir les choses différemment. Mais encore une fois, les choses sont positives, l’engouement autour de la section féminine est positif. Prenons les arguments tels qu’ils sont et faisons en sorte de gagner un titre voire des titres cette saison, ce qui permettrait de montrer que l’équipe, la section féminine apprend de ses erreurs et que l’on puisse gagner systématiquement des titres tous les ans. »