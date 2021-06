Ces derniers jours, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont expliqué que la France avait la meilleure équipe du Monde. Un constat que valide José Mourinho. Le technicien portugais qui a également encensé Kylian Mbappé. “Lorsque vous avez Kylian Mbappé à vos côtés, il est très difficile de ne pas gagner, encense le Portugais dans sa chronique pour The Sun. Il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matches et font peur aux adversaires. Mbappé fait tout pour essayer de prouver à tout le monde qu’après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il est le prochain meilleur joueur du monde.“