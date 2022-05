Peter Bosz prend la défense de Mauricio Pochettino

Pour la cérémonie des Trophées UNFP qui se tiendra le 15 mai prochain, c’est Christophe Galtier (OGCN), Bruno Genesio (SRFC), Antoine Kombouaré (FCN), Jorge Sampaoli (OM), Julien Stéphan (RCSA) qui postulent au titre de meilleur entraîneur de la saison. Absent de marque dans cette catégorie, Mauricio Pochettino a trouvé un défenseur aujourd’hui parmi ses pairs. Présent en conférence de presse en marge de la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats, c’est Peter Bosz, coach de l’Olympique Lyonnais qui dit s’est montré surpris par cette absence : « Oui, ça me surprend. Bien sûr qu’il a les meilleurs joueurs d’un point de vue individuel, mais à mon avis, c’est le club où il est le plus difficile de construire une équipe« . Le coach lyonnais a ensuite poursuivi en insistant : C’est un très très bon entraîneur. Il est champion de France, avec les meilleurs joueurs bien sûr, mais ce n’est pas une assurance d’être champion. Son boulot est peut-être le plus dur de tout le championnat. Ils sont restés devant toute la saison« .

Par ailleurs, nos confrères d’RMC Sport, présents en conférence de presse, nous informe que Peter Bosz aurait avoué ne pas avoir voté pour les Trophées UNFP. A noter que concernant Pochettino, c’est la première fois depuis 2008 (Alain Perrin avec l’OL) qu’un entraîneur sacré champion de France ne figure pas parmi les 5 finalistes au titre de meilleur entraîneur de la saison.