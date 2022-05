Le PSG a encore trois matches à jouer avant de basculer sur la nouvelle saison qui l’attend. Entre la fin de 2021-2022, et le début de 2022-2023, il y aura tout de même presque deux mois de vacances. Des vacances qui s’annoncent agitées à tous les étages du club. Ces derniers jours, les Rouge & Bleu organisent un club Tour. Une opération du club parisien qui rend visite à plusieurs clubs d’Île-de-France pendant deux semaines. Les jeunes profitent d’activités et de séances d’entraînement, parfois en présence de joueurs et joueuses du PSG. C’était le cas hier à Poissy avec la présence de Grace Geyoro, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera. Ce dernier a été interrogé par les enfants présents lors de ce club Tour, notamment sur la qualification du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain espagnol a affiché quelques regrets en repensant au huitième de finale contre les Madrilènes.

« Quand ils ont marqué le troisième but, j’ai cassé l’Ipad. C’était dur, parce qu’on méritait de passer. Mais, le football, c’est comme ça, regrette le numéro 21 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Je pense qu’on a encore mieux joué que Manchester City et Chelsea sur la confrontation. Mais pour finalement tous connaître la même histoire. » Ander Herrera qui a ensuite été interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Il a d’abord fait une fausse joie aux enfants présents en disant : « Mbappé, il va rester. » Le jeune, emballé, redemande à Herrera : « Il va rester ? » Ce à quoi répond, plus réservé, l’ancien mancunien : « J’espère. Non, ce n’est pas sûr mais j’espère. Je rêve qu’il reste avec nous et qu’il gagne ici à Paris. »