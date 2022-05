L’immense bombe du Parisien qui annonce que Kylian Mbappé devrait prolonger avec le PSG, les conséquences dans l’effectif… mais pas que, la date de cette annonce et sa présence aux trophées UNFP. Mais du côté de L’Équipe on temporise ces rumeurs en allant interroger la famille du joueur…

Le Parisien indique que si « le dossier n’est pas bouclé et il ne le sera pas tant que les deux parties n’auront pas paraphé le contrat », le choix du joueur serait « sur le point d’être fait ». Pour le Paris Saint-Germain, cela ne fait plus aucun doute selon une source proche du dossier, la famille du joueur a « un accord de principe et a accepté l’offre mirobolante » du club de la capitale. Le journal régional donne des détails de cette proposition, ce serait un salaire annuel net à 50 millions d’euros (le plus gros de l’histoire), une prime de fidélité (une manière élégante d’évoquer le bonus à la signature) de 100 millions euros (là aussi net) et un contrat de deux ans plus une année supplémentaire. Le club ne dément pas « formellement » ces informations tandis que le clan du joueur les « tempère », mais on affirme que les discussions avancent « dans le bon sens ». Le joueur ne devrait par ailleurs pas annoncer officiellement sa décision au cours des trophées UNFP le 15 mais prochain. Celle-ci pourrait arriver après le rassemblement des Bleu le 14 juin. Le média explique qu’après les rencontres au Qatar entre les grands patrons du PSG et la famille de Mbappé, ces derniers ont pu se rendre compte que le Paris Saint-Germain semble prêt à entamer « une vraie révolution. Du sol (les joueurs) au plafond (la direction sportive) en passant par le balcon (entraîneur). Et cela pèse. » Côté sponsors, le club de la capitale pourra négocier plus facilement avec la prolongation de Kylian Mbappé dans la poche. Est-ce la fin des montagnes russes émotionnelles pour ce dossier central dans le monde du football ? Réponse dans les prochains jours…

Selon les dernières informations de nos confrères du Parisien, la révolution semble en marche aujourd’hui au Paris Saint-Germain. En premier lieu, l’avenir qui semble être le plus en pointillé sous les cieux du PSG est celui de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin devrait vraisemblablement quitter la capitale française à un an de la fin de son contrat malgré ses bonnes relations avec Kylian Mbappé, dossier le plus important pour le PSG. Dans l’esprit des dirigeants Rouge & Bleu, l’homme idéal demeure Zinedine Zidane selon Le Parisien. Cependant, l’ancien coach du Real Madrid continue d’espérer prendre la place de Didier Deschamps sur le banc des Bleus en fin d’année civile, autrement dit, à l’issue du Mondial 2022. Parmi celle-ci, Antonio Conte, qui lui ne cacherait pas son envie de rejoindre Paris mais devra attendre que la saison en cours rende son verdict afin de s’assoir autour d’une table avec ses dirigeants de Tottenham. En plus du technicien italien, les pistes menant à Thiago Motta, légende du PSG sous l’ère QSI, et Joachim Löw, ancien sélectionneur de l’Allemagne sont « bien étudiées« . Le Parisien ajoute par ailleurs que le Paris Saint-Germain souhaite engager un coach « jeune et avec un potentiel important« .

En ce qui concerne les départs et le ménage tant attendu, des joueurs sont considérés comme « hors du projet » selon Le Parisien. Cette catégorie de joueur concernerait Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Angel Di Maria, Keylor Navas ou Colin Dagba. Toujours dans le sens des départs, l’avenir du directeur sportif brésilien Leonardo au PSG demeure en suspens. En plus de cette liste qui ne surprendra que très peu, c’est Neymar qui serait sujet à des interrogations de la direction parisienne. En effet, la patience de celle-ci aurait atteint un point de non retour en ce qui concerne Neymar, au point d’étudier une offre « raisonnable » d’un autre club.

Toujours selon Le Parisien, le milieu de terrain a été ciblé comme le secteur déficient de son effectif. Pour palier à cela, le nom de Paul Pogba revient avec insistance et se dresse comme étant un dossier prioritaire pour les arrivées de ce mercato estival 2022. Pour rappel, si cette piste va à son terme, l’international français débarquerait à Paris libre de tout contrat.

Au-delà du plan sportif, le sponsoring représente également un chantier important pour le PSG. Si ALL (Accor Live Limitless) est aujourd’hui le sponsor maillot principal des Rouge & Bleu, cela ne sera plus le cas à partir de l’exercice 2022 – 2023. C’est en ce sens que le club de la capitale, toujours selon Le Parisien, serait en discussion avec Qatar Airways.

Par ailleurs, après des échanges ces dernières heures avec ses dirigeants – dont le président Nasser Al-Khelaïfi -, Mbappé a obtenu gain de cause et sera donc présent aux trophées UNFP. Cela prouve que « rien ne lui résiste » en ce moment au PSG. Nuno Mendes, Donnarumma et Marquinhos seront aussi dans la salle le 15 mai prochain, avant de rejoindre le reste de l’équipe au Qatar… Avec les bras remplis de récompenses ? Rendez-vous dans les prochains jours.

Le quotidien L’Équipe rapporte que la question de l’avenir de Mbappé « n’est toujours pas tranchée » et explique qu’il y a eu confusion autour des propos de la mère de Kylian Mbappé à Marca. Dans un article publié ce jeudi soir, le journal madrilène fait dire à Fayza Lamari que, concernant l’avenir de son fils, « l’option numéro un reste le Real Madrid ». Or selon les informations de L’Equipe, l’intervention de la mère du joueur est différente. Le clan du joueur, contacté par le quotidien, n’a pas démenti une prise de parole de la mère de l’attaquant du PSG au journal espagnol, mais ses propos n’auraient pas été parfaitement compris et retranscrits. Selon l’entourage de Kylian Mbappé, Fayza Lamari a en fait confié qu’à date son fils « était plutôt sur un départ » même si « des discussions existent avec le PSG depuis un certain temps. » Dans l’entourage de l’international français, « on continue de laisser entendre que c’est toujours du 50-50, que le Bondynois sera le seul décideur et qu’à ce jour il n’a pas encore fait son choix. Alors qu’il semblait très près d’un départ au Real Madrid il y a quelques semaines, la donne semble s’être rééquilibrée », conclut L’Équipe