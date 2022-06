Le PSG possède le meilleur de centre de formation de France. Chaque année, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première, certains arrivants même à jouer quelques matches avec l’équipe A. Cette saison, Xavi Simons, Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu, Sekou Yansané, Djeidi Gassama et Ismaël Gharbi ont eu des minutes. Alors que le Néerlandais est dans le flou sur son avenir, lui qui arrive en fin de contrat le 30 juin, Edouard Michut aimerait quitter son club formateur. En ce qui concerne Ismaël Gharbi, il devrait s’inscrire dans la durée avec les Rouge & Bleu.

Liverpool lui a fait une très belle offre mais…

Selon les informations du journaliste Prime Video, Fabrice Hawkins, et celle de Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – Ismaël Gharbi a signé son premier contrat professionnel avec le PSG ce vendredi. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens et le forcing de Liverpool, qui lui avait fait une très belle offre, Gharbi n’a jamais changé de cap. Il a toujours donné sa priorité à son club formateur. Il a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Une officialisation qui ne devrait plus trop tarder. Cette saison, il a participé à quatre matches avec l’équipe première.

🚨Ismaël Gharbi, 18 ans, va signer son premier contrat professionnel au PSG aujourd’hui !

Les plus grands clubs européens s'étaient positionnés. Liverpool lui a fait une très belle offre par exemple mais Paris à toujours été la priorité du milieu de terrain.