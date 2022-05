Le PSG a concédé le match nul contre Troyes (2-2) lors de la 36e journée de Ligue. Après avoir mené 2-0, le club de la capitale a arrêté de jouer et a concédé deux buts. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont une nouvelle fois offert une prestation décevante devant leurs supporters, concédant un troisième match nul en trois matches. Mais ce PSG-Troyes restera gravé à jamais dans la mémoire d’Ismaël Gharbi. Le titi parisien, entré en toute fin de match, a joué ses premières minutes en Ligue 1. Il n’a pas caché sa joie à l’issue de la rencontre.

« Franchement, j’attendais ce moment depuis très longtemps. Je rêvais de ce moment-là. C’est très important pour moi d’avoir fait ma première en équipe première en championnat, et surtout au Parc des Princes, c’est un honneur, s’enflamme Gharbi au micro de PSG TV. J‘espère qu’il y en aura beaucoup d’autres des moments comme ça, je suis très content. Les prochains objectifs ? Jouer. Jouer encore le plus de matches possible j’espère ! Et je vais toujours me donner à fond, tout donner, que ce soit pour quelques minutes ou pour un match entier, je serai toujours à 200% pour le club et tout donner. J’espère tout donner longtemps. »

Le titi du PSG qui a aussi évoqué sa joie de côtoyer des joueurs comme Lionel Messi, Neymar ou bien encore Kylian Mbappé.

« Même dans mes rêves les plus profonds, quand j’étais jeune, et même encore ce soir, je n’aurais jamais cru pouvoir m’entraîner et jouer avec Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, évoluer en attaque avec eux, leur faire des passes ou qu’ils m’en fassent… C’est vraiment un rêve. Je n’ai jamais imaginé ça, je suis heureux. Je cherchais le coach, je voulais le remercier. J’attendais ce moment, c’est une énorme fierté, surtout que mes parents sont là. Je suis très content et je vais aller le voir juste après pour le remercier. »