Kehrer : « Mon meilleur souvenir au PSG ? Dortmund »

Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, Thilo Kehrer souhaiterait aller au bout de son contrat pour pouvoir choisir sa future destination et avoir une belle prime à la signature. Arrivé à Paris durant l’été 2018, le défenseur allemand (25 ans) n’a jamais réussi à s’imposer comme un joueur capable de suppléer la paire Marquinhos-Presnel Kimpembe. Il a même été utilisé comme latéral droit. Son erreur contre Manchester United l’a aussi perturbé pendant plusieurs mois. En quatre sous le maillot Rouge & Bleu, il a participé à 128 matches pour quatre buts. L’ancien de Schalke 04. Il a plusieurs bons souvenirs à Paris, et comme beaucoup, son meilleur est le match et l’après-match contre Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions le 11 mars 2020.

L’après match contre Dortmund inoubliable

« Le match contre Dortmund ici sans les supporters dans le stade, mais quand ils sont tous dehors. Et tout le match, l’atmosphère même avant le match quand on est arrivé dans le bus, les fans étaient partout dehors avec des fumigènes. C’était une ambiance de fou, de fou, se remémore Kehrer dans la pastille My favorite Things pour PSG TV avant d’évoquer sa célébration préférée. J’en ai fait deux, une avec Ramos et une avec Mbappé. J’aime les deux. C’est difficile de choisir pour moi. J’aime vraiment les deux. Les deux célébrations et les deux gars, bien sûr.«