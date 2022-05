Alors que l’équipe U17 du PSG a été battue en demi-finale du championnat de France contre Toulouse (4-1), l’equipe U19 affronte, elle, Monaco en demi-finale du championnat de la catégorie demain après-midi (15 heures). Après avoir dominé son groupe, et surclassé Toulouse en quart de finale la semaine dernière (6-1), les joueurs de Zoumana Camara voudront passer l’obstacle monégasque pour s’offrir le titre.

Gharbi présent avec les U19, pas Simons ni Michut

Pour cela, les U19 du PSG pourront compter sur le renfort d’Ismaël Gharbi, comme le rapporte Loïc Tanzi sur son compte twitter. Le milieu offensif, qui a disputé ses premières minutes en Ligue 1 contre Troyes le 8 mai dernier, a joué six matches de Youth League cette saison et un de Coupe Gambardella cette saison avec les U19. Xavi Simons et Edouard Michut, qui ont également joué avec les U19 cette saison, ne seront pas-là. Ils sont en vacances.