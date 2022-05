Xavi Simons a toujours voulu prolonger avec le PSG

En fin de contrat le 30 juin, Xavi Simons n’a pas encore clarifié son avenir. Le titi, qui a joué neuf matches avec l’équipe première cette saison, attendait d’avoir des garanties sur son futur temps de jeu avant de prendre sa décision. Heureux à Paris, l’international espoirs néerlandais serait proche de prolonger l’aventure avec les Rouge & Bleu selon les dernières informations.

Ce jeudi matin, Fabrizio Romano – journaliste italien spécialiste du mercato – a fait un point sur ce dossier. Selon lui, Xavi Simons et ses agents ont été approchés par trois clubs, sans donner les noms, pour le signer libre. Mais la réponse était toujours la même, il est prévu de prolonger le contrat avec le champion de France. Fabrizio Romano conclut en indiquant que les dernières étapes de cette prolongation doivent être discutées avec le nouveau directeur sportif, qui devrait être Luis Campos, prochainement.

Three clubs have approached Xavi Simons and his agents in the last few months to sign him on a free move this summer. The answer was always the same: plan is to extend the contract with Paris Saint-Germain. 🔵🔴 #PSG

Final steps to be discussed with the new sport director soon. pic.twitter.com/8ZrwIAxSjD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2022