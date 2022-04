Présent dans le groupe du PSG pour le match contre Angers dans le cadre de la 33e journée, Eric Junior Dina Ebimbe devait débuter la rencontre sur le banc. Mais la blessure de Mauro Icardi à l’échauffement l’a propulsé dans le onze de départ. Le titi parisien a réalisé une performance moyenne (noté 5 par la rédaction de CS). À l’issue de ce beau succès parisien (0-3), le milieu de terrain a évoqué son avenir, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023.

« Je discute en interne avec la direction. On essaye de trouver un terrain d’entente, dévoile le numéro 28 du PSG pour Prime Video. Ça peut prendre du temps. J’essaye d’avoir le discours le plus rassurant possible et de faire le bon choix pour les saisons à venir.«