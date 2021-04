Jallet : “Chacun était dans son rôle et ça a fait un collectif très impressionnant”

La saison 2020-2021 du PSG en Ligue des champions peut devenir une véritable épopée. Après avoir battu le FC Barcelone au tour précédent, les joueurs de Mauricio Pochettino sont venus à bout du tenant du titre, le FC Bayern (3-3 en score cumulé), en quarts de finale de la compétition. Sur le plateau du Late Football Club, l’ancien Parisien, Christophe Jallet, a mis en avant le collectif parisien malgré la défaite au Parc des Princes (0-1).

“C’était complètement l’opposé (par rapport au match aller). C’est-à-dire qu’il y a eu beaucoup d’occasions parisiennes non converties et que le Bayern a été chirurgical offensivement. Les deux premières frappes cadrées (du Bayern) sur la même action amènent le but munichois. Évidemment, c’était totalement l’inverse du match aller. Sauf que les Parisiens ont su garder cette maîtrise et avec une défense largement remaniée sur les deux matches. Ils ont quand même réussi à faire un super match hier soir”, a souligné Christophe Jallet dans l’émission de Canal Plus Sport. “Chacun était dans son rôle. Les leader techniques étaient là, on a vu une super entente entre Mbappé, Di María et Neymar. Avec moins de réussite offensive mais ils étaient présents dans les ressorties de balle et le jeu combiné. Au milieu, Gueye infatigable récupérateur. Il a fait tellement d’effort à la récupération, c’était vraiment un poumon. Paredes aussi, il est capable dans l’agressivité et le jeu vers l’avant de donner des bons ballons. Puis derrière la solidité avec Navas toujours présent. Chacun était dans son rôle et ça a fait un collectif vraiment très impressionnant.”