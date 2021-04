Mauricio Pochettino es un entraîneur heureux. Son équipe a éliminé le Bayern Munich ce soir pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont livré une très bonne performance ce soir et le coach argentin a tenu à féliciter ses joueurs. “Je veux d’abord féliciter les joueurs. Tout le crédit leur revient. Je suis très content pour eux, le staff, le club, le président, Leonardo. C’est bon de partager ces moments de bonheur ensemble. Cette adrénaline me manquait. C’est normal que des grands joueurs comme Kimmich et Müller aient confiance en eux, c’est normal qu’ils se considèrent favoris. Le foot est un sport si beau. Il ne faut jamais renoncer. On a fait beaucoup d’efforts. Il faut continuer à travailler.“

En conférence de presse, le coach parisien a encensé son milieu de terrain, Idrissa Gueye, encore une fois hauteur d’une très belle performance. “Abdou va subir des examens. On espère que ce n’est rien de grave. Quand Idrissa est sorti du terrain, je lui ai dit : ”T’as été une machine”. C’est une machine. Colin a aussi fait une grande partie, il avait en face de lui un très grand joueur (Kingsley Coman, ndlr).