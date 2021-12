Depuis ce lundi, le PSG connaît son adversaire pour les 8es de finale de Ligue des champions. Après un deuxième tirage au sort effectué par l’UEFA, le club de la capitale affrontera le Real Madrid dans deux mois. Le match aller aura lieu au Parc des Princes le 15 février prochain tandis que la confrontation retour se jouera au Stade Santiago Bernabeu le 9 mars. Élément indispensable de l’effectif madrilène, l’Allemand Toni Kroos a donné son avis sur cette affiche face au PSG, via ses réseaux sociaux.

« C’est un adversaire intéressant pour le prochain tour. Je pense que c’est l’équipe la plus difficile qu’on pouvait affronter parmi les 5 adversaires possibles. C’est pour ce genre de match que nous jouons au football et nous sommes impatients de jouer car il y aura beaucoup de qualité sur le terrain. On verra ce qui se passe, nous restons le Real Madrid. On attend toujours ce type de match et nous sommes confiants pour passer en quarts. Je pense que le plus important actuellement, c’est d’oublier ça (ce tirage). Il y a la Liga et beaucoup de matchs à disputer avant la Ligue des champions. On doit continuer sur la même dynamique jusqu’à Noël et continuer à prendre des points pour se rapproche de l’objectif qui est le titre en Liga. C’est le plus important, on se concentre sur ça et après sur la Champions. »