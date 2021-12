Le tirage au sort de la Ligue des Champions n’a pas été tendre avec le PSG. Alors que les Rouge & Bleu pensaient affronter Manchester United, des erreurs ont forcé l’UEFA d’en réaliser un autre… Au grand damn des supporters parisiens qui vont voir leur équipe rencontrer finalement le Real Madrid. Les Madrilènes, qui devaient de base jouer contre Benfica, sont aussi déçus de changer d’adversaire et de se mesurer au Paris Saint-Germain. Emilio Butragueño, qui est aujourd’hui vice-président chargé des affaires sportives du Real Madrid, a tenu à réagir à cette affiche et est « conscient » de la difficulté d’affronter le PSG.

Le tirage au sort ? C’est surprenant, regrettable et très difficile à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui. Cela été suivi par des millions de fans qui regardaient le tirage au sort ainsi que tout le monde du sport. On est conscients de ce que cette compétition signifie pour le club et pour nos fans. On est conscients aussi de la difficulté de notre adversaire et de la qualité de leurs joueurs. Nous avons confiance en notre équipe, on est persuadé qu’elle jouera deux grands matchs. Des rencontres qui seront sûrement des grands rendez-vous pour le football, pour les supporters, avec l’espoir que nous pourrons être présent en quarts de finale.«