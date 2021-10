Jallet : « Neymar a fait une très bonne deuxième mi-temps »

Le PSG s’est une nouvelle fois imposé dans les dernières minutes contre Lille vendredi soir (2-1). Après 60 minutes compliquées, les Rouge & Bleu – avec un changement de système – ont réussi à renverser la situation. Pour Christophe Jallet, il faut que les joueurs offensifs soient plus proches sur le terrain pour la réussite de l’équipe.

« Neymar a fait une très bonne deuxième mi-temps. Peut-être qu’inconsciemment, pour lui et pour d’autres dans l’équipe, le fait que Messi soit dans l’effectif du PSG, ça inhibe certains joueurs. Et quand il n’est plus sur le terrain, ce n’est pas le centre d’attention à dire il faut absolument que je lui donne le ballon, que je le trouve pour le faire briller ou qu’il nous fasse briller. Et quelque part, chacun retrouve un petit peu son jeu. On a vu Angel Di Maria assez fantomatique en première mi-temps. C’est pour ça que moi je milite pour un Messi beaucoup plus dans l’axe, en soutien d’un attaquant, indique l’ancien parisien sur Canal Plus. C’est important d’avoir un attaquant qui créé de la profondeur, ça permet aussi à Messi de se retrouver dans de bonne position et surtout proche du but. Mais surtout, ce qui fait la différence c’est la proximité du talent offensif. Quand ils sont à distance de se donner des ballons et qu’ils ne sont pas sur les lignes de touche ça change tout le jeu du PSG. »