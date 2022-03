En fin de contrat dans quelques mois, Kylian Mbappé arrive à un moment important de sa carrière. Courtisé fortement par le Real Madrid qui souhaite l’attirer à la fin de son bail, l’attaquant de 23 ans a également la possibilité de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu sur une courte durée. Depuis son arrivée à l’été 2017, l’international français est devenu saison après saison un joueur indispensable de l’effectif parisien (25 buts et 14 passes décisives en 35 matches cette saison). Une ascension qui n’étonne pas son ancien coach à l’AS Monaco, Leonardo Jardim. Dans un entretien à RMC Sport, le technicien portugais a évoqué le niveau du champion du Monde 2018.

« Il était déjà un joueur de top niveau en partant de Monaco et, aujourd’hui, il a pris et prend encore de l’expérience. Il a de plus en plus de capacités, il est tout simplement dans le bon âge, à 100% de sa forme. Je l’ai regardé l’an dernier et cette année, c’est le joueur le plus important du Paris-Saint-Germain, à chaque fois buteur ou décisif. Quand je le lance à 16 ans, c’est difficile de penser qu’il atteindrait ce niveau. Mais quelques années plus tard, quand on se rappelle de ses matchs en Ligue des Champions, on voyait déjà sa qualité, sa personnalité, son accélération… On voyait tout de suite qu’il n’avait pas seulement un potentiel, mais aussi une marge de progression. Il ne cessait de passer des étapes. »

Pour Leonardo Jardim, Kylian Mbappé fait désormais partie des favoris pour remporter le Ballon d’Or prochainement.« Je pense qu’il l’aura. Les joueurs qui ont été devants lui ces dernières années sont plus âgés. C’est pour moi le meilleur de sa génération, le plus complet et le plus décisif sur ces dernières années. Son avenir ? Quand il a quitté Monaco, on a parlé ensemble de son avenir. Mais cela reste du domaine du privé. À lui de voir où il veut jouer. »