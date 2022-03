Les dernières informations autour d’El Chadaille Bitshiabu 

Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Chaque année, le club de la capitale voit plusieurs joueurs émerger. Cette saison, on peut parler d’Ismaël Gharbi, Edouard Michut, Xavi Simons, ou bien encore El Chadaille Bitshiabu. Ces quatre-là ont joué avec les pros cette saison, le dernier devenant le plus jeune joueur à disputer une rencontre officielle avec l’équipe professionnelle. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, le longiligne défenseur central (16 ans, 1m96) serait dans le viseur du Bayern Munich.

Mais El Chadaille Bitshiabu et sa famille ont comme volonté de poursuivre l’aventure avec le PSG selon les informations de RMC Sport. Toutefois, son entourage s’attendait à ce que le jeune titi joue un peu plus (deux matches en Coupe de France) et surtout en Ligue 1, ses proches ayant « imaginé des débuts dans le championnat de France cette année. » Du côté du PSG, « on assure qu’aucune promesse de temps de jeu n’est tenue pour aucun joueur au moment des négociations de contrat. […]On continue aussi d’affirmer que l’international français a une place importante dans le projet de formation du club, mais qu’il faut un peu de patience. »