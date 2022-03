L’arrivée de Messi au PSG, une réussite économique

Accueilli en grande pompe l’été dernier lors de son arrivée à Paris, Leo Messi a paraphé un contrat jusqu’en 2023 (avec une année supplémentaire en option) avec le PSG, après 20 ans passés à Barcelone. Si les performances sportives de La Pulga laissent à désirer (7 buts et 10 passes décisives en 25 matches), le club de la capitale profite pour l’instant de la notoriété de son numéro 30 pour réaliser une belle plus-value économique. Comme le rapporte Le Parisien, « l’Argentin va offrir une saison record pour le PSG. En six mois, le club a déjà égalé ses revenus merchandising de l’ensemble de la saison dernière », rapporte le quotidien francilien via son site internet. En effet, l’attaquant de 34 ans représente aujourd’hui 60% des ventes des maillots dans les différentes boutiques du club.

L’arrivée du vainqueur de la Copa America 2021 permet également aux Rouge & Bleu d’avoir une demande exponentielle au niveau de sa billetterie. « Messi a aussi fait exploser les connexions au site de la billetterie avec des demandes du monde entier. Les renouvellements d’abonnement aux hospitalités sont en hausse. » À cela s’ajoute la hausse du nombre d’abonnés sur les différents réseaux sociaux du club. Au moment de la signature de Leo Messi, le PSG a gagné 20 millions de fans en une semaine. Depuis, le club de la capitale gagne « environ 1 million d’abonnés supplémentaire chaque semaine. »

Enfin, l’arrivée de Leo Messi a également permis au PSG d’être associé à des grandes marques. « En matière de partenariat, la signature de Messi a aussi changé la donne, plaçant le PSG dans une position de force sans précédent. Le nombre d’entreprises intéressées par un partenariat avec notre marque n’a jamais été aussi élevé. Nous constatons également une augmentation significative de la valeur des parrainages depuis l’été dernier », déclare-t-on au club, dans des propos par Le Parisien.