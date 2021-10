Il y a quelques jours, RMC Sport expliquait que Jean Castex – le Premier ministre français – devait rencontrer le Pape François ce lundi. Et comme c’est de coutume, Jean Castex devait confier deux présents au souverain pontife. Et l’un d’entre eux était un maillot du PSG floqué Lionel Messi et signé par La Pulga. Ce lundi après-midi, le PSG a tenu à remercier – via son compte twitter – le membre du gouvernement d’avoir offert la tenue du club au Pape. « Le Club remercie le Premier ministre Jean Castex d’avoir offert le maillot du PSG dédicacé par Lionel Messi à l’occasion de sa visite officielle au Vatican. »

Le Club remercie le Premier Ministre @JeanCASTEX d’avoir offert le maillot du @PSG_inside dédicacé par Lionel Messi à l’occasion de sa visite officielle au Vatican. ❤️💙 pic.twitter.com/xPqBrYQyg9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 18, 2021