Bitton : « Juan Bernat est un garçon que tout le monde aime »

Vendredi soir, le PSG s’est imposé dans la douleur face à Angers (2-1) au Parc des Princes. Pour ce match, Mauricio Pochettino devait faire sans beaucoup de cadres. L’entraîneur argentin a dû faire avec les seconds couteaux de son effectif. Pour Stéphane Bitton, ce match a montré qu’il y avait un PSG avec les stars et un avec les remplaçants.

« On savait que le PSG n’a pas beaucoup de réserve. Il y a les stars d’un côté et il y a les autres. Et les autres, ce n’est souvent pas terrible, constate Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. Pas de quoi gérer de façon rassurante contre le quatrième de Ligue 1 qui était Angers. Comme tous les supporters, tout le monde a tremblé jusqu’au bout. Il a fallu un penalty généreux accordé par la VAR pour pouvoir l’emporter. Quand on fait la comparaison entre ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui étaient absents, c’est au désavantage de ceux qui étaient sur le terrain. Colin Dagba, on va être indulgent avec lui, il revenait de blessure et n’avait pas joué depuis longtemps.«

Stéphane Bitton qui salue le « sauveur du PSG« , Kylian Mbappé. « Heureusement qu’il est là. Il y a des indispensables et des plus indispensables que d’autres comme disait Coluche. Lui fait partie de cela. Il est encore une fois décisif avec une passe décisive pour Danilo Pereira et la transformation du penalty. Et le public ne s’y est pas trompé. Vendredi matin, ici (dans sa chronique ndlr), je m’inquiétais des possibles sifflets. Finalement, il est sorti sous une ovation. Et c’est normal. Le talent, l’implication. Je comprends vraiment pourquoi les dirigeants du PSG voulaient le garder parce qu’avec ou sans Kylian Mbappé, ce ne sera pas la même limonade.«

Le journaliste qui a conclu en saluant le retour à la compétition de Juan Bernat, 13 mois après sa grave blessure au genou. « Ça m’a fait vraiment plaisir, j’en ai même un peu de frissons. Juan Bernat est un garçon que tout le monde aime bien et qui a traversé une sacrée galère. […]On a senti une joie pour lui et pour tout le public parce que c’est un gars bien. Maintenant, on souhaite qu’un autre Espagnol vive la même chose. Il s’appelle Sergio Ramos. Pour l’instant, on est encore en attente de le voir sous le maillot du PSG sur le terrain.«