Obraniak : « Je ne suis pas inquiet pour le PSG »

C’est le coup dur avant le match de Ligue des Champions entre le PSG et le RB Leipzig demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Neymar souffre des adducteurs et est forfait pour la confrontation avec les Allemands. Pour Ludovic Obraniak, malgré l’absence du Brésilien (29 ans), il ne faut pas s’inquiéter pour les Rouge & Bleu qui activent le « mode Avengers » en Champions League.

« Pour moi, quand c’est la Ligue des Champions qui est sur la table, le mode Avengers il est activé. On voit un PSG à deux vitesses cette année. Il y a le PSG du championnat qui peut se contenter de gagner poussivement. Ils ont déjà neuf victoires sans vraiment forcer leur talent. Et puis il y a la Ligue des Champions, note Obraniak dans l’Equipe de Greg. Qu’on le veuille ou non, c’est comme ça. Ces joueurs-là raffolent de cette compétition. Ils sortent d’un bon match contre City avec une prestation plutôt aboutie et ils ont l’occasion d’enfoncer le clou à domicile contre Leipzig. […]Il pourrait quasiment plier la poule en remportant ce match-là. Il y a un passif avec Leipzig. C’est une équipe qui réussie plutôt bien au PSG. Je sais que quand c’est la Ligue des Champions, je ne suis pas inquiet pour le PSG. »