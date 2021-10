Fabregas : « Lionel Messi est très heureux au PSG »

Le PSG a frappé un très grand coup cet été en récupérant – libre de tout contrat – Lionel Messi. Après 20 ans au FC Barcelone, La Pulga n’a pas pu poursuivre l’aventure avec son club de toujours. Les problèmes financiers du club catalan ont provoqué ce départ, alors que tout était convenu pour qu’il prolonge de deux ans au Barça. Cesc Fabregas a été au cœur de cet été mouvementé comme il l’a expliqué à Prime Video.

« J’étais en vacances avec lui une semaine avant, il me disait qu’il était tout proche de signer à Barcelone, qu’il allait commencer l’entraînement la semaine suivante. Cinq jours plus tard, il m’a dit que ce n’était pas possible, le club lui avait dit qu’il devait partir. J’étais très triste car je suis son ami et que je suis supporter de Barcelone. Mais maintenant, je suis content de pouvoir jouer contre lui cette saison.«

Le milieu de terrain monégasque assure que Messi est heureux au PSG et à Paris. « S’il est heureux aujourd’hui ? Oui, oui ! Il est très content, il y a beaucoup de joueurs qu’il connaît déjà, qui parlent l’espagnol, argentin, espagnol… Il est très content, bien sûr.«