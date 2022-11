La France, portée par un grand Kylian Mbappé, a remporté ses deux premiers matches en Coupe du Monde. Les hommes de Didier Deschamps disputeront donc les huitièmes de finale.

Et oui, forcément, quand on fait une petite rétrospective des deux premières rencontres tricolores, on ne peut s’empêcher de reconnaître la prépondérance de Kylian Mbappé. Celui-ci, deux fois homme du match, sort d’un doublé salvateur face au Danemark. Face aux Australiens également, l’ancien monégasque a brillé de mille feux avec une réalisation et une passe décisive. Mais surtout, au-delà de ces statistiques, le numéro 7 rouge et bleu se place surtout comme le vrai leader de cette l’Équipe de France et ce, à 23 ans seulement.

Un joueur intelligent

Kylian Mbappé, c’est un joueur qui plaît tout particulièrement à un certain Jean Tigana. En effet, l’ancienne gloire de l’Équipe de France, a été interrogée par Le Parisien sur les joueurs qu’il apprécie aujourd’hui en bleu. Et sa réponse se concentre principalement sur Kylian Mbappé, un garçon qu’il juge très intelligent sur le rectangle vert : Kylian Mbappé me plaît, il me régale dans tout ce qu’il fait. Parce que, même dans ses déplacements, il est intelligent. C’est magnifique. Et j’ai du respect parce que, en plus, je le connais un petit peu. »