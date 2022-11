Le Brésil a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après son succès glané face à la Suisse (2-0). Il ne reste donc plus qu’une rencontre aux hommes de Tite. Une rencontre sans enjeu et sans Neymar Jr.

Comme l’Équipe de France et le Portugal, le Brésil a parfaitement entamé sa Coupe du Monde avec deux succès en autant de matches. Conséquence de quoi, les Auriverdes passent au tour suivant et affronteront le Cameroun ce vendredi dans un match sans grand enjeu. Néanmoins, malgré ce parcours idéal, le Brésil a perdu plusieurs joueurs sur blessure. Parmi ceux-ci, on retrouve Neymar Jr. Ce dernier, après un choc avec Milinkovic, l’arrière serbe, lors du premier match des siens, a dû céder sa place à dix minutes du terme.

Neymar poursuit sa récupération

Touché à la cheville, il souffre d’une lésion ligamentaire avec un petit œdème osseux. Désormais, son retour à la compétition devrait se faire dès les huitièmes de finale. En tout cas, il ne jouera pas face aux Camerounais, comme Rodrigo Lasmar, médecin de la sélection l’a confirmé dans des dires relayés par Globo.

Ainsi, comme exposé par Rodrigo Lasmar, Neymar Jr continue son protocole de retour. Tite espère pouvoir compter sur ses services dès les huitièmes, mais il ne pourra, en attendant, être présent face au Cameroun. C’est donc officiel. Même constat pour Danilo, le latéral droit de la Juventus, et Alex Sandro, lui aussi joueur de la vieille dame, tous deux sur le flanc.