Demain après-midi (16 heures, TF1, BeIN Sports 1), la France affronte la Tunisie. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, l’Equipe de France voudra assurer sa première place. Des changements devraient intervenir dans le onze de Didier Deschamps.

Vainqueur de ses deux premiers matches, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Demain après-midi, elle joue son dernier match de poules face à la Tunisie. Didier Deschamps avait expliqué qu’il allait faire quelques changements dans son onze pour cette rencontre contre les Tunisiens qui doivent s’imposer s’ils souhaitent se qualifier. Un turn-over qui ne devrait pas concerner Kylian Mbappé. Très en forme depuis le début de la compétition (3 buts, 1 passe décisive), l’attaquant du PSG est le leader de l’Equipe de France. Présent en conférence de presse, le sélectionneur français s’est agacé au moment d’une question de Mbappé et son possible souhait de ne pas souffler contre la Tunisie.

« Évidemment, il est important et décisif mais…«

« Vaut-il mieux préserver le physique ou l’ego de Kylian Mbappé? Si je vais par-là, je traduis votre question: son physique va très bien, pourquoi pas le ménager? Apparemment, son problème serait son ego parce que son ego voudrait qu’il joue. Qu’est-ce que vous en savez? Est-ce qu’il veut jouer? Ahah! Vous ne le savez pas, moi je le sais. Kylian n’a pas d’ego. Enfin… Évidemment, il est important et décisif mais je peux vous assurer qu’il s’est toujours inscrit dans un cadre collectif avec cette capacité, de par ce qu’il fait, d’être mis en lumière parce qu’il est décisif. Il n’a plus 18 ans, il a de l’expérience. Il a envie de jouer, les 24 joueurs ont envie de jouer le match de demain mais ils ne le commenceront pas tous. Vous pouvez penser, imaginer mais avant de prendre mes décisions, j’ai des données que vous ne pouvez pas avoir. Mes données sont en direct et quand ce sont des données par la bande ou en périphérie, ce n’est pas toujours factuel.«